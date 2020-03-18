Карантин: В полиции рассказали, кому может грозить лишение свободы

За преднамеренное распространение заражение коронавирусом гражданам грозит до 8 лет тюрьмы.

Правоохранители будут привлекать граждан к уголовной отвественности, в том случае, если кто-то из них, узнав о своей болезни, будет подвергать опасности других. Об в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

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"К уголовной ответственности будут привлекать только за умышленное заражение людей коронавирусом. Это такая болезнь, которая может застать в любом месте в любое время. Естественно никто не будет применять никаких мер, если человек не знал о том, что болен. Но если знал - есть ответственность за преднамеренное заражение. В одной из стран сняли ролик, как гражданин едет в метро, снимает маску, слюну размазывает о поручни. За подобные действия предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Надеюсь, что у нас таких людей нет", - отметил Цуцкиридзе.

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Теперь в Кодексе Украины об административных правонарушениях появились новые статьи о карантинных нормах. Граждан будут привлекать к административной ответственности в случае самовольного ухода с мест медицинской обсервации. За такие действия будет выписан штраф от 17 тысяч гривен.

Цуцкиридзе также отметил, что теперь усилена ответственность за статью 325 УКУ (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Наказание по данной статье предусматривает штраф от 1 000 до 3 000 необлагаемых налогом доходом граждан (от 17 до 51 тысяч гривен), арест до шести месяцев, или лишение свободы до 3 лет. В случае тяжких или смертельных последствий, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.

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