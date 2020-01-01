Вирус SARS-CoV-2 сохраняется в воздухе не меньше 3 часов - исследование

Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) опубликовали новые данные исследований коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует болезнь COVID-19 может быть заразным в виде капель в воздухе в течение трех часов. На поверхностях вирус может оставаться до нескольких суток. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Национального института здравоохранения США, сообщает Reuters.

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Американские ученые с помощью аэрозоля воспроизвели перенос вируса от зараженного человека на поверхности повседенного использования в домашних условиях или в поликлинике.



Результаты исследования показали, что в случае переноса вируса каплями (при кашле или чихании), SARS-CoV-2 остается способным заражать людей на протяжении не меньше трех часов.



Инфекция показала еще более жизнеспособные результаты на пластике, и нержавеющей стали: вирус был обнаружен там через три дня. На картоне SARS-CoV-2 прожил не больше суток. На меди коронавирус перестал быть активным через 4 часа.



Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.

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