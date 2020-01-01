Губернаторов обязали развозить по домам застрявших на вокзалах граждан

Вернувшиеся из-за границы граждане застряли на вокзалах из-за отмены пассажирских перевозок внутри страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил областным государственным администрациям организовать развоз по домам украинцев, вернувшихся из-за границы и застрявших на вокзалах и в аэропортах. Об этом сообщает Телеграм-канал главы украинского правительства.

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“Сегодня на заседании поручил головам ОГА безотлагательно обеспечить вывоз из железнодорожных и автовокзалов граждан, которые вернулись в Украину. МВД обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан в соответствии с установленным регламентом – не более 10 человек,“ – говорится в сообщении.

Также премьер поручил губернаторам совместно с полицией проконтролировать стоимость пассажирских перевозок и не допустить “космических цен“.

Напомним, в Фастове застрявшие на вокзале люди перекрыли ж/д-пути. Руководство города вынуждено было организовать их развоз на автомобильном транспорте.

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