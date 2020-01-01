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По Львову ездят авто с мегафонами: Просят лишний раз не выходить из дома

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Пожилых жителей города просят не выходить на улицы.
Во Львове начали ездить авто с предупреждениями
Во Львове начали ездить авто с предупреждениями
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18 марта по Львову начали ездить автомобили с громкоговорителями, с которых призывают пожилых жителей города не покидать своих домов без важных причин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

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"С сегодняшнего дня такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова. Очень важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Позаботьтесь о ваших родителях и бабушках/дедушках" - сообщил мэр Львова.

Садовой также опубликовал видео с таким автомобилем. Сообщается, что всего во Львове будут ездить 6 таких машин.

Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.

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