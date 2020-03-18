Больной коронавирусом Шахом активно ходил на прямые эфиры

Нардеп мог заразить своих коллег и журналистов.

Нардеп Сергей Шахов, который заразился коронавирусом COVID-19, после возвращения из-за Куршевеля, где и подхватил недуг, ходил на прямой эфир на телеканал "UA: Перший".

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Об этом сообщила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева в Facebook.

По ее информации, Шахов был в эфире "Доброе утро, страна!" 13 марта. Вместе с ним на эфир приходил его коллега из “Слуги народа” Арсений Пушкаренко.

После того Арсений Пушкаренко побежал на ТРК Рада. Чувствую, что Пушкаренко потом побежал на фракцию СН с Ермаком. Остальное додумайте сами, - пишет журналистка.

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Напомним, Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом. По его словам, все началось приблизительно три дня назад.

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