В Славянске "фокусник" два года развращал подростков

Мужчина под предлогом демонстрации фокусов, по информации правоохранителей, заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет.

Жителя Славянска подозревают в развращении мальчиков в городе, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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По их информации, мужчина в течение 2018-2020 годов под предлогом демонстрации фокусов заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет. Совершая с ними развратные действия, злоумышленник давал им по 50 гривен и отпускал домой.

Родители детей, узнав о действиях “фокусника“, обратились в полицию. Правоохранители уже задержали злоумышленника в рамках уголовного дела по статье “развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего“ УК Украины.

Напомним, в Житомирской области мужчина развращал своих шестилетних дочерей-близнецов. Суд арестовал его на два месяца без права внесения денежного залога.

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