На судью, освободившую убийцу ребенка, завели дело

Отпущенный преступник скрылся и сейчас находится в розыске.

Открыто уголовное производство в отношении судьи, которая незаконно освободила бывшего сотрудника МВД А.П.Балакирева, осужденного за смерть двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Преступление, за которое был осужден указанный гражданин, произошло в мае 2016 года. Мать оставила двухлетнего ребенка под присмотром своего гражданского мужа А.П. Балакирева. Вернувшись домой, она обнаружила сына мертвым.

Балакирева арестовали, и он признался, что несколько раз ударил ребенка, потому что тот капризничал и звал маму.

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Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы. Однако через 10 месяцев его освободили благодаря “закону Савченко“ — в ноябре 2019 года судья Шевченковского районного суда столицы приняла решение об освобождении Балакирева от отбывания наказания. Сразу после освобождения мужчина скрылся и сейчас находится в розыске.

В прокуратуре действия судьи назвали незаконными и к тому же нарушающими правила подсудности.

Напомним, двум судьям объявили о подозрении по делу Майдана. Согласно решениям судей было брошено за решетку около двадцати активистов Евромайдана. Подозреваемым грозит до 10 лет.

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