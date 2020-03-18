МВФ ответил на слухи об отказе Украине в деньгах
Международный валютный фонд не отказывал властям Украины в кредитах. Об этом заявил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, комментируя подобные слухи.
"Чтобы развеять слухи. Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ - новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. Работает неплохо. Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине - персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая изменившиеся условия внешних рынков. Работает усердно", - сообщил Рашкован.
По его словам, Украина и МВФ продолжают работать через видеоконференции. "Для нас webex, polycom, skype - достаточно обычные средства коммуникации. так что на производительности труда карантин особо не сказывается", - написал он.
Накануне СМИ сообщили, что Верховная Рада 17 марта не проголосовали захакон о рынке земли и отложили законопроект из-за отсутствия подтверждения от МВФ о выделении помощи.
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когда речь об одном из самых дешевых источнике кредитных ресурсов ... не зря же именно за получение их кредитов такая борьба всегда