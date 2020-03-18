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МВФ ответил на слухи об отказе Украине в деньгах

Комментариев: 5
Ни фонд, ни представители Украины не отказывались от сотрудничества. Переговоры продолжатся и во время карантина.
Переговоры продолжатся по видеосвязи
Переговоры продолжатся по видеосвязи
Getty Images

Международный валютный фонд не отказывал властям Украины в кредитах. Об этом заявил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, комментируя подобные слухи.

"Чтобы развеять слухи. Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ - новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. Работает неплохо. Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине - персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая изменившиеся условия внешних рынков. Работает усердно", - сообщил Рашкован.

По его словам, Украина и МВФ продолжают работать через видеоконференции. "Для нас webex, polycom, skype - достаточно обычные средства коммуникации. так что на производительности труда карантин особо не сказывается", - написал он.

Накануне СМИ сообщили, что Верховная Рада 17 марта не проголосовали захакон о рынке земли и отложили законопроект из-за отсутствия подтверждения от МВФ о выделении помощи.

Днем ранее президент Владимир Зеленский инициировал переговоры с МВФ о финансовой помощи.
 
Перед этим в Национальном банке рассказали о главном требовании Фонда для выделения помощи.
 

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Теги: Украина, кредиты, МВФ, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ЗаелоПластинку    18.03.2020, 19:08
Оценка:  +9
ЗаелоПластинку
Жесткость мер в Украине обусловлена состоянием медицины. Поэтому если есть возможность - оставайтесь дома, работайте удаленно. Полный карантин даст возможность КОНТРОЛИРОВАНО пережить эту заразу. Ограничения абсолютно оправданы.
rезус    18.03.2020, 19:06
Оценка:  -10
rезус
МВФ уже знает,что эти деньги что дай,что выкинь,всё равно разворуют.
БийКацапів    18.03.2020, 18:37
Оценка:  0
БийКацапів
Опять Владимиру Коломойскому нужно бабло под огромные проценты, чтобы Украинцы потом отдавали.
WTF2wtf    18.03.2020, 18:48
Оценка:  +11
WTF2wtf
Несколько туповатый наброс,
когда речь об одном из самых дешевых источнике кредитных ресурсов ... не зря же именно за получение их кредитов такая борьба всегда
БийКацапів    18.03.2020, 18:53
Оценка:  -2
БийКацапів
Дя тех , у кого мало извилин, обьясняю. Кредит от МВФ зависит от Рейтинга и платёжеспособности страны. Инвесторы от МВФ не дают кредиты дя таких стран как Украина, под малые проценты.
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