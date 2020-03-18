Украинцы попытались улететь в Германию, вопреки запрету

Пассжажиры устроили скандал в аэропорту Борисполь, отстаивая свое "право" на вылет из страны.

Несколько десятков граждан Украины в среду, 18 марта, в аэропорту Борисполь пытались попасть на рейс в Германию, несмотря на прекращение авиасообщения с другими странами, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники не допустили их не выпустили, несмотря на уверения граждан, что они имеют вид на жительство в Германии, и на них ограничения якобы не распространяются.

Пользователь Тамара Нижник разместила на своей странице в Facebook видео, как люди пытаются пройти через кордон пограничников и доказывают, что имеют право на вылет. По ее сведениям, в аэропорт прибыли 15 человек.

Ранее сообщалось, что Украина с 17 марта прекращает международное авиасообщение.

Также сообщалось, что Укрзализныця ограничивает работу вокзалов.

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