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Карантин и транспортный коллапс: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 18 марта 2020 года.
День Святого Патрика в Ирландии
День Святого Патрика в Ирландии
Getty Images
Cмотрите фотогалерею фото дня 18марта 2020
 
Корреспондент представляет подборку самых интересных и запоминающихся фото сегодняшнего дня, 18 марта.
 
Вашему вниманию представляем кадры празднования дня святого Патрика в Ирландии. 
 
Смотрите также, как щенок-"единорог" покорил сеть и как в каналах Венеции появились рыбы и дельфины. А в закрытом чикагском океанариуме гуляют пингвины.
 
Соцсети потешаются над титрами в обращении Зеленского. Алессандра Амбросио снялась в откровенном бикини.
 
Заразившейся COVID-19 украинской "девушке Бонда" отказали в госпитализации. А в Украину за сутки вернулись 4,5 тысяч граждан, застрявших на границе, и многое другое.
 
 
 

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Теги: звезды шоу-бизнеса, животные, фото, фоторепортаж, фото дня, Коронавирус в Украине
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Источник: Корреспондент.net

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