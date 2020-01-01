Карантин и транспортный коллапс: фото дня

Корреспондент представляет подборку самых интересных и запоминающихся фото сегодняшнего дня, 18 марта.

Вашему вниманию представляем кадры празднования дня святого Патрика в Ирландии.

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Соцсети потешаются над титрами в обращении Зеленского. Алессандра Амбросио снялась в откровенном бикини.

Заразившейся COVID-19 украинской "девушке Бонда" отказали в госпитализации. А в Украину за сутки вернулись 4,5 тысяч граждан, застрявших на границе, и многое другое.