Карантин и транспортный коллапс: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 18 марта 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку самых интересных и запоминающихся фото сегодняшнего дня, 18 марта.
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Заразившейся COVID-19 украинской "девушке Бонда" отказали в госпитализации. А в Украину за сутки вернулись 4,5 тысяч граждан, застрявших на границе, и многое другое.
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