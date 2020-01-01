Более 30 тысяч украинцев вернулись из-за рубежа

Украинцам, которые хотят вернуться домой из-за границы, необходимо зарегистрироваться в системе Друг.

До конца недели планируется, что 90% украинцев, находящихся за рубежом, будут эвакуированы. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram в среду, 18 марта.

Уже более 30 тысяч украинцев вернулись на территорию страны, утверждает Криклий.

"Мы вернули домой уже более 30 000 украинцев. К концу недели планируем забрать 90% наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом и изъявили желание вернуться", - сообщил министр.

Все граждане Украины, которые находятся за рубежом и хотят вернуться домой, должны зарегистрироваться на портале Друг, напомнил Криклий.

Напомним, что ранее более тысячи украинцев застряли в Германии. Украинцы обратились за помощью в посольство. Дипломаты регистрируют все заявки об эвакуации в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте.

Также сообщалось, что больше сотни украинцев "застряли" на Шри-Ланке. Украинские туристы отмечают, что дипучреждения в Шри-Ланке их игнорируют и они не могут вернуться домой.

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