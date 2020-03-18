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Новый министр экономики подал пустую декларацию

Комментариев: 3
В электронной декларации новоиспеченный чиновник сообщил, что проживает в Киеве в квартире жены.
Новый министр экономики Петрашко
Новый министр экономики Петрашко
Латифундис

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию - в ней он указал, что проживает в Киеве в квартире жены площадью 90 кв. м. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК.

Петрашко не задекларировал никакой недвижимости, корпоративных прав, доходов или активов.

В декларации он указал, что в его жены Светланы гражданство РФ, супруги имеют 2 детей - Максима и Матвея, оба - граждане Украины.

Возможно, позже Петрашко внесет в декларацию дополнения.

Отметим, Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Ранее сообщалось, что Рада назначила министра экономики. Во время назначения в парламенте новый министр экономики ошибся местом для присяги.

 

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Теги: Минэкономики, министр, декларация, декларация о доходах, электронная декларация, е-декларации госслужащих
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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rезус    18.03.2020, 21:29
Оценка:  0
rезус
очередная "сирота", живёт на пенсию престарелой мамы.
Serg2176    18.03.2020, 21:11
Оценка:  +2
Serg2176
ще один клоун
Путин-Xyйло    18.03.2020, 21:08
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Заранее подготовился к "конфискации"!
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