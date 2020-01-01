Бывший гаишник пытался похитить экс-судью, чтобы получить выкуп - СБУ

Мужчина хотел похитить бывшего судью, удерживать его гараже в Киеве и требовать у его жены 300 тысяч долларов за освобождение супруга.

Бывший сотрудник реформированной Госавтоинспекции пытался похитить судью в отставке Высшего хозяйственного суда ради выкупа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 18 марта.

"По данным следствия, организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом гаишник решил улучшить свое материальное положение", - сказано в СБУ.

Отмечается, что исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградщины. Мужчина хотел, чтобы его сообщник похитил судью по месту жительства в столице и насильно удерживал в одном из киевских гаражей. Сам же организатор при помощи шантажа и запугивания хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 тыс. долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.

Остановить план злоумышленника удалось, сымитировав исчезновение "жертвы похищения".

"Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области. Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения оговоренного выкупа", - добавили силовики.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к указанному преступлению.

Напомним, что в Одессе проверяют причастность копов к похищению женщины. Назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Также сообщалось, что бывшего прокурора подозревают в похищении человека. Экс-чиновник вместе с родственниками избил мужчину, а затем, угрожая пострадавшему оружием, засунул его в багажник.

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