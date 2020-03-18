Зеленский пообещал индексацию пенсий в мае

Президент рассказал об эвакуации украинцев из-за рубежа в связи с COVID-19, подчеркнул незаконность увольнений во время карантина, анонсировал дополнительные выплаты пенсионерам, а также запретил выселение студентов из общежитий.

Президент Владимир Зеленский снова обратился к нации в связи с коронавирусом. Видеообращение опубликовано в Telegram офиса президента в среду, 18 марта.

Владимир Зеленский сообщил о том, что в Украине зафиксировано 14 случаев Covid-19: 10 случаев в Черновицкой области, три - в Киевской и один - в Житомирской. Два случая летальны.

"Сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев", - проинформировал президент.

Зеленский также сообщил, что подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы и повышения процентов на потребительские нужды. В течение трех дней НБУ разработает льготный режим на время карантина.

Президент также подчеркнул, что любые требования от работодателей написать заявление об увольнении по собственнму желанию являются незаконными. В таких случаях нужно обращаться в полицию, утверждает Зеленский.

"С 1 апреля правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, у кого пенсия ниже пяти тысяч гривен", - сказал Зеленский и добавил, что с 1 мая проведут индексацию пенсий.

Кроме того, студентов запрещено выселять из общежитий, а попытки руководителей учебных учреждений оступить иначе являются незаконными, заявил президент.

Напомним, что ранее глава Минздрава заявил, что карантин - не каникулы. Многие украинцы воспринимают карантин легкомысленно и пренебрегает установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты, заявил глава МОЗ.

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