Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский пообещал индексацию пенсий в мае

Комментариев: 4
Президент рассказал об эвакуации украинцев из-за рубежа в связи с COVID-19, подчеркнул незаконность увольнений во время карантина, анонсировал дополнительные выплаты пенсионерам, а также запретил выселение студентов из общежитий.

Президент Владимир Зеленский снова обратился к нации в связи с коронавирусом. Видеообращение опубликовано в Telegram офиса президента в среду, 18 марта.

Владимир Зеленский сообщил о том, что в Украине зафиксировано 14 случаев Covid-19: 10 случаев в Черновицкой области, три - в Киевской и один - в Житомирской. Два случая летальны.

"Сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев", - проинформировал президент.

Зеленский также сообщил, что подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы и повышения процентов на потребительские нужды. В течение трех дней НБУ разработает льготный режим на время карантина.

Президент также подчеркнул, что любые требования от работодателей написать заявление об увольнении по собственнму желанию являются незаконными. В таких случаях нужно обращаться в полицию, утверждает Зеленский.

"С 1 апреля правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, у кого пенсия ниже пяти тысяч гривен", - сказал Зеленский и добавил, что с 1 мая проведут индексацию пенсий.

Кроме того, студентов запрещено выселять из общежитий, а попытки руководителей учебных учреждений оступить иначе являются незаконными, заявил президент.

Напомним, что ранее глава Минздрава заявил, что карантин - не каникулы. Многие украинцы воспринимают карантин легкомысленно и пренебрегает установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты, заявил глава МОЗ.

Коронавирус в Украине. Последние новости онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: карантин, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Редкий    18.03.2020, 21:07
Оценка:  -6
Редкий
Зе,ты действительно из роли клоуна до сих пор не вышел?Для всего этого есть министерства и силовики.А ты принимай решения,а не кудахтай ежедневно о зрадах со всё более растерянным и беспомощным видом.На тебя смотреть уже стыдно,честно.Вводи ЧП пока не поздно!
Колишній-східняк    18.03.2020, 21:05
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Рік тому у казначействі був 81 млрд гривень. Бюджет регулярно виконувався із профіцитом, велося системне співробітництво із МВФ, санкції проти Росії постійно посилювалися, економіка стабільно зростала.
Колишній-східняк    18.03.2020, 21:08
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Зараз:
Казначейство спустошене
МВФ відмовляється співпрацювати через наш дурний уряд
Діра в бюджеті близько 150 млрд.
Облігацій внутрішнього займу випущено за останній рік більш ніж на 300 лярдів
Країна-агресор безсоромно та постійно розстрілює українські війська, не боячись удару у відповідь
Carelessangel    18.03.2020, 21:31
Оценка:  +2
Carelessangel
ты Д О Л Б О Е Б И ЛИ да
Східняк
drozdikus    18.03.2020, 21:15
Оценка:  -1
drozdikus
Че ты болеешь болезненный плрохлбот... Как раз при порохе и пошли основные долги.. Экономика росла только на бумаге... Как и сейчас...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь