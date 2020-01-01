Украина и Польша объединят усилия из-за COVID-19

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой, передает Офис президента в среду, 18 марта.

Основной темой разговора стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

Глава украинского государства проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей.

Зеленский также поблагодарил Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, в которых был подтвержден COVID-19.

В ответ на обращение главы украинского государства Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что украинцев из Польши вывезут поездами Интерсити. Будут осуществлены два рейса – 19 или 20 марта. Точной даты пока нет, она зависит от согласия Польши.

Назван самый перегруженный пункт пропуска на границе с Польшей

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