В Украине выросло число зараженных COVID-19

За сутки в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом: в Киевской и Донецкой областях. Подозревают COVID-19 у 154 человек.

Подозревают коронавирус у 154 человек

В Украине по состоянию на 22:00 среды, 18 марта, подтверждено 16 случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так в Черновицкой области - 10 человек, Житомирской - один, Киевской - два, Донецкой - один и в Киеве - два.

"Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные", - говорится в сообщении.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц, добавили в МОЗ.

Ранее сообщалось, что на Донетчине COVID-19 подозревают у девяти человек. Пятеро пациентов находятся в Мариуполе, еще четверо - в Константиновке. Лабораторные исследования продолжаются.

Также в Киеве тест на COVID-19 дал положительный результат. Медработники провели военному пенсионеру два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание коронавирусом, один из которых дал положительный результат.

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