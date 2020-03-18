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За неделю жертвами сезонного гриппа стали три человека

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Всего от начала эпидсезона в Украине от гриппа и осложнений болезни скончалось почти 70 человек.
Количество смертей от сезонного гриппа выросло
Количество смертей от сезонного гриппа выросло
telegraf.com.ua

За последнюю неделю в Украине зафиксированы три случая смерти в результате заболевания гриппом. Об этом, в среду, 18 марта сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона в Украине было зафиксировано 66 летальных случаев в результате гриппа, что было подтверждено методом ПЦР. Медики отмечают, что ни один умерший не был привит против гриппа.

"На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинированы 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек", - добавили в министерстве.

Что касается ОРВИ, за прошлую неделю число заболевших достигло 201 653 человека, из которых 66,6% - дети.  

Ранее в период с 2 по 8 марта зафиксировано девять лабораторно подтвержденных случаев смерти из-за осложнений после заболевания гриппом. 

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Теги: смерть, Минздрав, грипп, заболевание, ОРВИ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗлийЗохан    18.03.2020, 23:39
Оценка:  -9
ЗлийЗохан
Жить скоро будут лишь немногие.Коронавирус специально придумали и внедрили"сильные мира сего"чтобы избавиться от головной боли в виде пенсионеров.
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