Подвези врача: украинцев призывают помогать медикам

При этом водителей просят не забывать о правилах безопасности на дорогах и соблюдать их, как и прежде.

Украинских автомобилистов призвали подвозить на работу соседей-врачей, которые “так нужны на рабочем месте”, но оказались в трудной ситуации из-за карантина. Ведь многие из них добирались на работу общественным транспортом, в движение которого, в условиях карантина, внесли ограничения.

Такое воззвание в среду, 18 марта, появилось на странице МВД.

Дорогі автомобілісти, величезне прохання до вас.



Якщо ви маєте сусідів лікарів і їдете на роботу, запропонуйте їх підвезти. Давайте більше дбати одне про одного, на скільки це можливо в умовах карантину.



Звісно, не забувайте про власні правила безпеки! #ПідвезиЛікаря pic.twitter.com/OGkirQOmPN — МВС України (@MVS_UA) March 18, 2020

“Если у вас есть соседи врачи и вы едете на работу, предложите их подвезти. Давайте больше заботиться друг о друге, насколько это возможно в условиях карантина”, - говорится в сообщении.

Ранее столичный глава Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой обязать руководителей учреждений и предприятий перевести людей на удаленную работу, так как оставшийся работать наземный транспорт не может обслужить всех желающих доехать на работу.

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