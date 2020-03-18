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Подвези врача: украинцев призывают помогать медикам

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При этом водителей просят не забывать о правилах безопасности на дорогах и соблюдать их, как и прежде.
Подвези врача - новая социальная акция
Подвези врача - новая социальная акция
Comments.UA

Украинских автомобилистов призвали подвозить на работу соседей-врачей, которые “так нужны на рабочем месте”, но оказались в трудной ситуации из-за карантина. Ведь многие из них добирались на работу общественным транспортом, в движение которого, в условиях карантина, внесли ограничения. 

Такое воззвание в среду, 18 марта, появилось на странице МВД.

“Если у вас есть соседи врачи и вы едете на работу, предложите их подвезти. Давайте больше заботиться друг о друге, насколько это возможно в условиях карантина”, - говорится в сообщении.

Ранее столичный глава Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой обязать руководителей учреждений и предприятий перевести людей на удаленную работу, так как оставшийся работать наземный транспорт не может обслужить всех желающих доехать на работу. 

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Теги: медики, врачи, помощь, карантин, автомобиль, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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