В Украине в разы подорожали “противовирусные” овощи

В отечественных овощехранилищах осталось небольшое количество качественного лука, поскольку к началу 2020 года его активно экспортировали в страны Ближнего Востока, Молдову и Румынию.

Цены на "противовирусные" овощи в Украине за последние три дня значительно выросли. Дорожают также продукты пчеловодства: мед, настойка прополиса и настойка восковой моли. Об этом в среду, 18 марта, сообщает сайт Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства.

Так, по оценкам экспертов, лук за несколько дней вырос в цене от шести гривен за килограмм до 12. Они же отмечают, что запасы хорошего лука в Украине подходят к концу.

Оптовая цена на чеснок за неделю подскочила от 45 гривен до 50-60 гривен за килограмм.

Стоимость других овощных культур не изменилась. Оптовые цены на морковь составляют две-две с половиной гривен за килограмм, а килограмм капусты стоит одна-две гривны. Картофель подорожал на гривну, но эксперты это связывают с тем, что его запас в Беларуси уменьшается, а около 60% этого овоща к нам везут именно из этой страны.

Мед оптовики продают за 25 гривен за килограмм, однако они отмечают активизацию рынка, что может повлечь подорожание продукта. А вот грамм прополиса подорожал в два раза. Теперь за него просят около восьми гривен.

Ранее украинцев заверили в том, что продукты не исчезнут с полок магазинов в связи с коронавирусом.

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