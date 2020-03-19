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Официально: за рубежом заражены 12 украинцев

Комментариев: 1
Пятерым украинцам удалось вылечиться - четверым в Японии, одному в Италии. Также одна украинка в Италии скончалась.
Пятерым украинцам удалось вылечиться
Пятерым украинцам удалось вылечиться

За рубежом, по состоянию на вечер 18 марта, проходят лечение от коронавируса 12 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что пятеро украинцев лечатся в Германии, двое - в Италии, еще двое - в Польше, один - в Молдове, один - в ОАЭ, также один - в Доминиканской республике.

Отмечается, что на карантине за границей находятся в общей сложности 862 украинца, большинство из них - в Египте. Более 15,5 тысяч украинцев уже вернулись домой.

Ранее самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный столичный аэропорт Борисполь 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину 

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Теги: МИД Украины, украинцы, карантин, заграницей, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗлийЗохан    19.03.2020, 02:58
Оценка:  -4
ЗлийЗохан
За границей они на принудительном карантине.А у нас их никто бы не контролировал,гудяли бы они где хотели и когда хотели.Поэтому эпидемия коронавируса круче всего ударит по нам.Недельки через 2.Ждём.
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