Официально: за рубежом заражены 12 украинцев
За рубежом, по состоянию на вечер 18 марта, проходят лечение от коронавируса 12 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что пятеро украинцев лечатся в Германии, двое - в Италии, еще двое - в Польше, один - в Молдове, один - в ОАЭ, также один - в Доминиканской республике.
Отмечается, что на карантине за границей находятся в общей сложности 862 украинца, большинство из них - в Египте. Более 15,5 тысяч украинцев уже вернулись домой.
Ранее самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный столичный аэропорт Борисполь 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину
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