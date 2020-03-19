Первый случай заражения коронавирусом в Мариуполе

Коронавирус обнаружили у 52-летнего жителя города, который накануне вернулся после отдыха из Египта.

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был зафиксирован в Мариуполе. Об этом, в среду, 18 марта, на своей странице Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением", - сообщил Кириленко.

Ранее в Украине подтвердили 16 случаев заражения COVID-19. За сутки в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом.

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