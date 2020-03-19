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Первый случай заражения коронавирусом в Мариуполе

Комментариев: 1
Коронавирус обнаружили у 52-летнего жителя города, который накануне вернулся после отдыха из Египта.
Коронавирус подтвержден в Мариуполе
Коронавирус подтвержден в Мариуполе
kp.ua

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был зафиксирован в Мариуполе. Об этом, в среду, 18 марта, на своей странице Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением", - сообщил Кириленко.

Ранее в Украине подтвердили 16 случаев заражения COVID-19. За сутки в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. 

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Теги: Мариуполь, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗлийЗохан    19.03.2020, 02:54
Оценка:  -5
ЗлийЗохан
Первый,но далеко не последний.Увы.
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