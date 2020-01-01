Эвакуация украинцев из Польши: МИД опубликовал список поездов

Примерно 3,5 тысячи граждан Украины заполнили анкету на сайте посольства Украины в Польше, заявив, что они не могут самостоятельно вернуться домой и ожидают помощи от государства.

Украинцев, которые заявили о своем желании покинуть Польшу, будут вывозить поездами. Об этом в среду, 18 марта, в Facebook сообщил украинский посол в Польше Андрей Дещица.

По словам дипломата, выезд украинцев состоится из Перемышля через Львов в Киев четырьмя поездами Укрзализныци.

Однако гражданам Украины будет необходимо самостоятельно добраться до Перемышля. В то же время украинские консулы, почетные консулы в Польше, а также органы местной власти, по словам Дещицы, обещают помочь им добраться до Перемышля, или подскажут, как это сделать.

Спецпоезда Укрзализныци будут курсировать 20 марта по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Отправление – Прибытие

10:18 - 21:33

13:10 - 23:08 (Intercity)

15:45 - 23:53 (Intercity)

18:59 - 06:46 (прибытие 21 марта)

Дещица сообщил, что ориентировочная стоимость билета на поезд составляет 700 гривен за "второй класс" и 1000 гривен за "первый класс".

"Продажа билетов будет осуществляться на сайте booking.uz.gov.ua. Об открытии онлайн-продажи билетов сообщим дополнительно", - написал посол.

Также с польской стороной достигнута договоренность об организации 21 марта компанией SkyUpспециальных авиарейсов на коммерческой основе с аэропорта Варшавы в Борисполь. Стоимость авиабилета - примерно 160 долларов США.

Дипломат добавил, что если со стороны украинцев будет наблюдаться значительный интерес к таким перелетам, то спецрейсов из Варшавы в Киев будет организовано несколько.

Ранее самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный столичный аэропорт Борисполь 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину.

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