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Запланирована эвакуация украинцев из Кипра

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МИД Украины планирует совершить два чартерных рейса, чтоб забрать украинцев с острова, которые не смогли улететь самостоятельно.
Украинцев эвакуируют из Кипра
Украинцев эвакуируют из Кипра
SkyUp

Украинцев из Кипра, которые не успели вернуться из-за закрытия границ, планируют эвакуировать спецрейсами 20 марта. Об этом, в среду, 18 марта, сообщает Twitter посольства Украины в Кипре.

Отмечается, что самолеты отправятся из Ларнаки, а билеты будут продаваться по льготной цене.

"Внимание! МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUpAirlines объявляют начало продажи авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы. 20 марта рейс запланирован из Ларнаки", - говорится в сообщении.

В системе Министерства иностранных дел "Друг" отмечается, что всего состоится два чартерных рейса. Перелет из Ларнаки будет доступен для иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине. Билеты уже в продаже.

Ранее МИД сообщил, что готов эвакуировать украинцев из Польши

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Теги: украинцы, эвакуация, Кипр, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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