Запланирована эвакуация украинцев из Кипра

МИД Украины планирует совершить два чартерных рейса, чтоб забрать украинцев с острова, которые не смогли улететь самостоятельно.

Украинцев из Кипра, которые не успели вернуться из-за закрытия границ, планируют эвакуировать спецрейсами 20 марта. Об этом, в среду, 18 марта, сообщает Twitter посольства Украины в Кипре.

УВАГА!!! МЗС, Мінінфраструктури і компанія #SkyUpAirlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси

20 березня рейс запланований з ЛАРНАКИ https://t.co/Q3XmlGgguZ та офісах #Orthodoxoutravel https://t.co/JhrWurQBy8 — UKR Embassy in CYP (@UkrEmbCy) March 18, 2020

Отмечается, что самолеты отправятся из Ларнаки, а билеты будут продаваться по льготной цене.

"Внимание! МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUpAirlines объявляют начало продажи авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы. 20 марта рейс запланирован из Ларнаки", - говорится в сообщении.

В системе Министерства иностранных дел "Друг" отмечается, что всего состоится два чартерных рейса. Перелет из Ларнаки будет доступен для иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине. Билеты уже в продаже.

Ранее МИД сообщил, что готов эвакуировать украинцев из Польши.

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