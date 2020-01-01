На канале “Рада” будут готовить учеников к ВНО, - Зеленский

Во время карантина канал будет транслировать видеоуроки.

Во время карантина в рамках подготовки учеников к внешнему независимому оцениванию, на парламентском телеканале "Рада" и на YouTube-канале Министерства образования стартуют ежедневные трансляций онлайн-уроков.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Со вчерашнего дня для подготовки учащихся к ВНО запущены ежедневные трансляции онлайн-уроков. С восьми до девяти утра, а также с 18 до 21 их можно посмотреть на телеканале "Рада", а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины, - сказал Зеленский.

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Более того, президент рассказал, что на следующей неделе запланирован запуск централизованной системы онлайн-уроков дистанционного обучения для учащихся 5-11 классов.

Напомним, известны даты проведения ВНО-2020. Обнародован график тестирования выпускников.

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