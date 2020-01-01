Суд арестовал мэра Светлодарска

Прокуратура внесла апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой была изменена мера пресечения.

Донецкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Донецкой области об изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей мэра города Светлодарск. Об этом накануне сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что срок содержания чиновника под стражей определен до 11 апреля 2020 года.

В прокуратуре напомнили, что 17 февраля Краматорский городской суд Донецкой области избрал Светлодарскому городскому голове меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Мэр Светлодарска подозревается в совершении преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины). Не согласившись с данным постановлением суда, прокуратура внесла апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой решение отменено. Досудебное расследование продолжается.

Как известно, в мае 2014 года мэр Светлодарска внес в повестку дня сессии и в дальнейшем поддержал предоставление читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенитете так называемой "ДНР".

На сайте Светлодарского горсовета указано, что с 2010 года городским головой Светлодарска является Анатолий Брехунец.

Ранее СБУ задокументировала механизм скрытого финансирования Россией сепаратистов "ЛНР", для которого было привлечено банковское учреждение из Южной Осетии.

Также сообщалось, что бизнесмен получил срок за финансирование сепаратистов "ДНР". Он не только ежегодно перечислял в бюджет сепаратистов почти 11 млн гривен, но и поставлял продовольственные наборы для нужд "Макеевской городской администрации "ДНР".

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