Более 600 граждан ОРДЛО обратились в больницы с симптомами ОРВИ

На оккупированных территориях Донбасса нет тестов на определение у населения нового типа коронавируса.

В оккупации нет тестов для выявления вируса Корреспондент.net

Более 600 украинцев обратились в больницы на временно оккупированных территориях Донбасса с симптомами ОРВИ, но диагностировать у них коронавирус сложно из-за отсутствия тестов, сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook

"За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует", – написала чиновница, ссылаясь на информацию от ОО Восточной правозащитной группы.

По ее словам, в ОРДЛО отсутствуют тесты на определение COVID-19 и врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.

Денисова обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территориям, и призвала обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Она призвала поспособствовать максимальному обеспечению тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты граждан.

Кроме того, украинский омбудсмен просит провести информационную компанию по недопущению распространения коронавируса.

"Призываю наших сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью - при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением", – написал Денисова.

Напомним, на территорию оккупированного Донбасса попал коронавирус, о чем заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.