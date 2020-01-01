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Более 600 граждан ОРДЛО обратились в больницы с симптомами ОРВИ

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На оккупированных территориях Донбасса нет тестов на определение у населения нового типа коронавируса.
В оккупации нет тестов для выявления вируса
В оккупации нет тестов для выявления вируса
Корреспондент.net
 
Более 600 украинцев обратились в больницы на временно оккупированных территориях Донбасса с симптомами ОРВИ, но диагностировать у них коронавирус сложно из-за отсутствия тестов, сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
 
"За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует", – написала чиновница, ссылаясь на информацию от ОО Восточной правозащитной группы.
 
 
По ее словам, в ОРДЛО отсутствуют тесты на определение COVID-19 и врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.
 
Денисова обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территориям, и призвала обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Она призвала поспособствовать максимальному обеспечению тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты граждан. 
 
Кроме того, украинский омбудсмен просит провести информационную компанию по недопущению распространения коронавируса.
 
"Призываю наших сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью - при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением", – написал Денисова.
 
Напомним, на территорию оккупированного Донбасса попал коронавирус, о чем заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
 
 
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Теги: омбудсмен, Коронавирус, ордло
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Источник: korrespondent.net

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