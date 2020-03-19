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Паника страшнее коронавируса: Минздрав обратился к украинцам

Комментариев: 1
Минздрав призвал не верить фейкам о вирусе COVID-19.
Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения Украины призывает проверять информацию о коронавирусе, пользоваться только надежными источниками и не верить фейкам. Также сообщается, что власть полностью контролирует ситуацию, а медики знают свои обязанности. Об этом говорится в видеообращении заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. 

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Ляшко призывает относиться к сообщениям о вирусе COVID-19 критично и верить только проверенным источникам информации.

К каждому сообщению или перепосту относитесь очень ответственно и критически. Вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус, - сказал Ляшко.

Напомним, ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Мариуполе. Коронавирус обнаружили у 52-летнего жителя города, который накануне вернулся после отдыха из Египта. 

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Теги: Минздрав, Коронавирус, Обращение, Фейки, Ляшко
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Комментариев (1)
БийКацапів    19.03.2020, 10:50
Оценка:  -1
БийКацапів
Так а зачем Вы вводите карантин тогда? Кто здесь паникует, а кто писдит?
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