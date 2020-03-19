Паника страшнее коронавируса: Минздрав обратился к украинцам

Минздрав призвал не верить фейкам о вирусе COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины призывает проверять информацию о коронавирусе, пользоваться только надежными источниками и не верить фейкам. Также сообщается, что власть полностью контролирует ситуацию, а медики знают свои обязанности. Об этом говорится в видеообращении заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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Ляшко призывает относиться к сообщениям о вирусе COVID-19 критично и верить только проверенным источникам информации.

К каждому сообщению или перепосту относитесь очень ответственно и критически. Вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус, - сказал Ляшко.

Напомним, ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Мариуполе. Коронавирус обнаружили у 52-летнего жителя города, который накануне вернулся после отдыха из Египта.

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