Коронавирус у Шахова: нардеп не голосовал в Раде 17 марта

Аппарат ВР дал точный ответ.

Народный депутат из группы “Доверие” Сергей Шахов, который заразился коронавирусом, не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта и не голосовал.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

В ответ на запросы средств массовой информации относительно участия народного депутата Сергея Шахова в пленарных заседаниях сообщаем, что указанный политик, как ранее сообщалось, на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта 2020 отсутствовал. Также отмечаем, что Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 и не голосовал, - сказано в сообщении.

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Соответствующую информацию в Аппарате парламента проиллюстрировали фотографией справки регистрации народного депутата за выбранный период с 3 по 18 марта 2020 года.

Документ rada.gov.ua

Напомним, вчера президент Зеленский заявил, что зараженный Шахов 17 марта "голосовал" в ВР. В парламенте вчера голосовала карточка нардепа с коронавирусом, но самого Сергея Шахова в Раде не было, сообщил президент.

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