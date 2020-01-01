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В Херсоне медики прибыли на вызов без защиты: Их отправили на карантин

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Пациенты не сообщили, что вернулись из-за границы.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Flickr

В Херсоне отправили на 14-дневный карантин медиков “скорая помощи“, которые без дополнительных средств защиты приехали на вызов в семью, у членов которой была повышенная температура. Заболевшие не сообщили диспетчеру, что недавно вернулись из-за границы. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко.

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“Вчера в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов “скорая“ выехала без средств повышенной защиты... Результат: бригада “скорой“ будет находиться на карантине 14 дней! Призываю к ответственности за информацию, которую предоставляете, иначе некому будет выезжать на вызовы! Все бригады “скорой“ окажутся на карантине“, - сообщил он.

Короленко подчеркнул, что жители области должны быть честными и прямо отвечать на вопросы операторов скорой помощи.

Чиновник также напомнил, что за нарушение карантинного режима и санитарных норм в Украине введено суровое наказание. 

Напомним, жителя Херсона с подозрением на коронавирус госпитализировали после того, как он выталкал медиков из своей квартиры.

Напомним, более 600 граждан ОРДЛО обратились в больницы с симптомами ОРВИ.

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Теги: Херсон, коронавирус, скорая помощь
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