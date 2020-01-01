Зеленский встретился с новым губернатором Тернопольской области

Появились первые детали встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главой Тернопольской ОГА Владимиром Трушем.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе, - сказал Владимир Зеленский, вручая новому губернатору Тернопольской области служебное удостоверение.

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К слову, указ о назначении Владимира Труша главой Тернопольской ОГА Зеленский подписал сегодня, 19 марта.

Помимо этого, в ходе встречи Зеленский отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине.

Со своей стороны председатель Тернопольской областной государственной администрации поблагодарил Президента за доверие.

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Для справки:

Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году закончил Национальный университет “Львовская политехника” по специальностям “Финансы” (магистр экономики и предпринимательства) и “Филология” (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека “Украина” (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Напомним, Украина и Польша объединят усилия из-за COVID-19. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой из-за коронавируса.

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