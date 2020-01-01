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С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли 66 человек

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Эпидпорог в Украине превышен на 10,6%.
В Украине превышен эпидпорог гриппа
В Украине превышен эпидпорог гриппа
Фото из открытых источников

За неделю с 9 по 15 марта ОРВИ в Украине заболели 201 653 человека, из них 66,6% - дети. Уровень заболевания превышает эпидемический порог на 10,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Показатель заболеваемости составляет 527,4 на 100 000 населения. 

Средняя активность заболеваний зарегистрирована в Одесской области, в других регионов эпидемическая активность проявлена в различной интенсивности.

В Минздраве подчеркнули, что превышение эпидемпорога заболеваемости не означает начало эпидемии гриппа. 

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 11 из 54 образцов материалов определены вирусы гриппа: 9 - типа А (Н1) pdm09, 2 - а не субтипировано. За неделю получено сообщение о трех летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 66); ни один умерший не был привит против гриппа", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Херсоне отправили на 14-дневный карантин медиков “скорой помощи“, которые без дополнительных средств защиты приехали на вызов в семью, у членов которой была повышенная температура.

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Теги: ОРВИ, грипп, минздав
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