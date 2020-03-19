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МОЗ опубликовал данные о количестве зараженных вирусом COVID-19 в Украине

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На сегодняшний день, 19 марта, подтверждено 16 случаев заражения вирусом COVID-19, из них 2 летальных.
В Украине 16 человек заразились коронавирусом
В Украине 16 человек заразились коронавирусом
EPA/UPG

Минздрав опубликовал данные о количестве зараженных коронавирусом. Утром, 19 марта, зарегистрировано 16 случаев COVID-19, два человека скончались. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ у себя в Facebook

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“Исследования проводились в лаборатории Центра общественного здоровья. В течение 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и было доставлено 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области) результата на COVID-19“, - говорится в сообщении.

Так, заражения коронавирусом были зарегистрированы:

  • Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный),
  • Житомирская область - 1 (летальный) случай,
  • Киевская область - 2 случая,
  • Донецкая область - 1 случай,
  • г. Киев - 2 случая.

Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19.

Отмечается, что в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания вирусом COVID-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев заражения.

Статистика распространения коронавируса в мире
Статистика распространения коронавируса в мире
facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Мариуполе. Коронавирус обнаружили у 52-летнего жителя города, который накануне вернулся после отдыха из Египта. 

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Теги: МОЗ, Данные, Коронавирус, Заражение, Смерть
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Комментариев (1)
qwsdcvnm    19.03.2020, 12:14
Оценка:  0
qwsdcvnm
У Норвегии с флагом несложилось .
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