Жителя Запорожья оштрафовали за кражу виртуальной бронетехники

Объектом похищения стала учетная запись в танковой онлайн-игре "World of Tanks".

Коммунарский районный суд Запорожья вынес приговор 27-летнему местному жителю за похищение виртуальной бронетехники. Об этом сообщает официальный вэб-портал Судебной власти Украины.

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В приговоре суда указано, что обвиняемый с целью получения дохода методом перебора логина и пароля незаконно получил доступ в “личный кабинет“ гражданина С. в онлайн-игре “World of Tanks“ (“Мир танков“). Завладев чужим аккаунтом, злоумышленник изменил пароль и продал эту учетную запись неустановленному лицу. Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал полностью и искренне раскаялся в содеянном.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 361 Уголовного кодекса Украины: несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей, что привело к утечке и нарушению установленного порядка маршрутизации информации. В качестве наказания запорожцу назначен штраф в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, что на текущий момент составляет 10 200 гривен.

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Суд учел тяжесть совершенного преступления, личность виновного и отсутствие у него судимостей, поэтому дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью к нему не стали применять.

Кроме штрафа, обвиняемому придется выплатить в пользу государства расходы в размере 6 280,40 гривен на привлечение эксперта.

По состоянию на 17 марта 2020 года приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.

Напомним, правоохранители нашли подозреваемых во взломе табло Одесского аэропорта. Хакеры взломали табло аэропорта и разместили на нем оскорбительные надписи об эко-активистке Грете Тунберг.

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