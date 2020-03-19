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Пьяный боевик угрожал миссии ОБСЕ автоматом - отчет

Комментариев: 1
Террорист угрожал мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Из открытых источников

Боевик , который находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ автоматом. Об этом говорится в отчете миссии.

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“Один из членов вооруженных формирований (который был явно в состоянии алкогольного опьянения) в агрессивной форме сказал членам патруля Миссии открыть дверь первого автомобиля со стороны водителя, что наблюдатели и сделали. Затем член вооруженных формирований через дверь направил свой автомат на членов патруля Миссии, после чего открыл заднюю дверь автомобиля с левой стороны, требуя, чтобы члены патруля вышли из машины и открыли багажник. После того, как член вооруженных формирований отошел от автомобиля СММ для того, чтобы воспользоваться портативной рацией, наблюдатели закрыли и заблокировали все двери автомобиля“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что после этого тот же террорист пытался открыть двери машины и агрессивно кричал. Примерно через 8 минут боевики разрешили патрулю СММ продолжить движение.

Напомним, в ОБСЕ раскритиковали закон о дезинформации.

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Комментариев (1)
ПродувКротов    19.03.2020, 12:32
Оценка:  +2
ПродувКротов
Рассиане пьяные - да быть такого не может. Весь мир знает, что рассейские оккупантыт не пьют
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