Под Тернополем 22-летний парень кинулся с ножом на свою девушку

К счастью, потерпевшая осталась жива.

В Тернопольской области 22-летний парень пытался зарезать свою девушку.

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Об этом пишет местный сайт Тернополяни.

По данным СМИ, парень и девушка длительное время встречались. Между тем, в день нападения они оказались в чужой квартире, хозяйка которой стала невольным свидетелем преступления.

По предварительной информации, пара поссорилась. Парень схватил девушку и начал ее избивать. Затем он взял нож и пытался зарезать жертву. В какой-то момент нападавший остановился, украл телефон девушки и сбежал.

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Известно, что нападавший из Ивано-Франковской области. Он временно проживал с бабушкой.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.

Напомним, под Черновцами муж убил топором жену, задушил дочку и сдался копам. Мужчина после двойного убийства пришел в полицию и сдался.

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