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Разумков сдал тест на вирус COVID-19: Известен результат - СМИ

Комментариев: 1
Медики протестировали председателя Верховной Рады на коронавирус.
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков
facebook.com/Дмитрий Разумков

Врачи проверили главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова на наличие коронавируса. Результат оказался отрицательным. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Раде. 

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Источник в Раде отметил, что Разумкова проверили на заболевание коронавирусом. Его тест оказался отрицательным. Когда именно состоялась проверка, пока не сообщается.

Сегодня уже известны результаты теста. Все нормально. Все хорошо. У главы Верховной рады нет коронавируса, - сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что более 600 граждан ОРДЛО обратились в больницы с симптомами заболевания. Тестов для выявления коронавируса на оккупированных территориях Донбасса нет.

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Теги: Разумков, Верховная Рада, Коронавирус, Тест
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 12:39
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Зараза к заразе не пристает.
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