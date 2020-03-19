Разумков сдал тест на вирус COVID-19: Известен результат - СМИ

Медики протестировали председателя Верховной Рады на коронавирус.

Врачи проверили главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова на наличие коронавируса. Результат оказался отрицательным. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Раде.

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Источник в Раде отметил, что Разумкова проверили на заболевание коронавирусом. Его тест оказался отрицательным. Когда именно состоялась проверка, пока не сообщается.

Сегодня уже известны результаты теста. Все нормально. Все хорошо. У главы Верховной рады нет коронавируса, - сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что более 600 граждан ОРДЛО обратились в больницы с симптомами заболевания. Тестов для выявления коронавируса на оккупированных территориях Донбасса нет.

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