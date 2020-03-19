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За сутки в полиции составили 32 админпротокола о нарушении карантина

Комментариев: 2
Полицейские выписывают штрафы за несоблюдение карантина.
Полицейские проверяют соблдение условий карантина
Полицейские проверяют соблдение условий карантина
Пресс-служба полиции

За прошлые сутки правоохранители составили 32 административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба полиции.

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10 протоколов было составлено в Донецкой области, 7 - в Киеве, 6 - на Херсонской области, 3 - в Киевской области, по 2 - в Полтавской и Черниговской областях, по одному протоку - в Одесской и Черновицкой областях .

"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области", - рассказал Фацевич.


Напомним, в Минздраве дали новые рекомендации для украинцев.

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Комментариев (2)
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Vixerunt    19.03.2020, 14:09
Оценка:  +1
Vixerunt
Эти штрафы можно тупо не платить (или заплатить потом как нибудь).
РАЗГЕЛЬДЯЙ    19.03.2020, 13:36
Оценка:  +8
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Сами себе штрафы выписывайте, вчера на выезде из Киева, стояли без масок и людей останавливали.
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