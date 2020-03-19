За сутки в полиции составили 32 админпротокола о нарушении карантина

Полицейские выписывают штрафы за несоблюдение карантина.

За прошлые сутки правоохранители составили 32 административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба полиции.

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10 протоколов было составлено в Донецкой области, 7 - в Киеве, 6 - на Херсонской области, 3 - в Киевской области, по 2 - в Полтавской и Черниговской областях, по одному протоку - в Одесской и Черновицкой областях .

"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области", - рассказал Фацевич.





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