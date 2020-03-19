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Коронавирус обнаружили у сестры нардепа Шахова

Комментариев: 1
Диагноз подтвердили у сестры народного депутата.
Народный депутат Сергей Шахов
Народный депутат Сергей Шахов
Сергей Шахов/Facebook

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, обнаружили у родственницы народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее подтвердили такой же диагноз. Это второй зарегистрированный случай коронавируса в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

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"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирус. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сказано в сообщении.

В комментарии журналистам Украинской Правды, Шахов рассказал, что заболевание подтвердили у его сестры. Нардеп отметил, что результатов анализов ждут его жена и мать. Вся семья изолирована. 

В Киевской области на данный момент зарегистрировано 5 случаев подозрения на коронавирус. 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, двое в Киево-Святошинском районе. Результаты теста пациента в Броварах не подтвердили коронавирус.

Медики призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенических правил и, в случае подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.



Напомним, Шахов контактировал с 12 нардепами.

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Теги: Шахов, коронавирус, Киевская
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Комментариев (1)
Viksy27    19.03.2020, 13:31
Оценка:  -8
Viksy27
Та и хрен с вами. Главное сахар бабушкам пока не раздавай
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