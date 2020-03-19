Коронавирус обнаружили у сестры нардепа Шахова

Диагноз подтвердили у сестры народного депутата.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, обнаружили у родственницы народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее подтвердили такой же диагноз. Это второй зарегистрированный случай коронавируса в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

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"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирус. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сказано в сообщении.



В комментарии журналистам Украинской Правды, Шахов рассказал, что заболевание подтвердили у его сестры. Нардеп отметил, что результатов анализов ждут его жена и мать. Вся семья изолирована.



В Киевской области на данный момент зарегистрировано 5 случаев подозрения на коронавирус. 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, двое в Киево-Святошинском районе. Результаты теста пациента в Броварах не подтвердили коронавирус.



Медики призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенических правил и, в случае подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.





Напомним, Шахов контактировал с 12 нардепами.

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