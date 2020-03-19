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Выбитые стекла, перекрытые пути: В Одессе проблемы с транспортом

Комментариев: 5
Приморский город второй день страдает от транспортного апокалипсиса. У людей сдают нервы.
Выбитые стекла, перекрытые пути: В Одессе проблемы с транспортом
© fakty.ua
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Выбитые стекла, перекрытые пути: В Одессе проблемы с транспортом
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В четверг, 19 марта, в Одессе продолжаются проблемы с перевозкой пассажиров по внутригородским маршрутам на общественном транспорте. Водители маршрутных такси, трамваев и троллейбусов стараются соблюдать предписание властей не перевозить более 10 человек в салоне. Однако подобные действия водителей вызывают агрессию у пассажиров, пишет издание “Факты“.

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Так, в крупнейшем жилом массиве города — поселке Котовского — недовольные люди блокировали трамвайные пути, требуя везти всех, а не по 10 человек в вагоне. В трамвае № 10 возмущенные пассажиры даже выбили стекло, а в вагоне трамвая № 20 вообще угрожали водителю ножом.

Как отмечают в Одесском горсовете, подобные инциденты наблюдаются в наиболее отдаленных от центра районах города — Суворовском, Киевском, Малиновском.

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Из-за перекрытий общественный транспорт не ходит, на остановках скапливается большое количество людей. Как уточнили в мэрии, ситуация усугубляется тем, что на маршруты сегодня вышло очень мало автобусов.

В салон набивается много пассажиров, а водители не хотят платить штрафы по 17 тысяч гривен. Вчера такое уже было, — отметил представитель горсовета.

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На коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс“ сообщили, что вышеназванные протесты вспыхивают практически повсюду.

Одни специально идут по трамвайным путям, не пропуская вагоны. Другие входят в салоны, где уже есть 10 пассажиров, и не хотят выходить. В итоге транспорт стоит, а протестующие говорят, мол, не поедет никто, раз нас не пускают, — говорят в транспортном ведомстве.

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Отмечается, что на остановках общественного транспорта сейчас находятся сотрудники безопасности указанного КП, которые проводят разъяснительную работу с пассажирами. Однако это пока практически ничего не дает.

Напомним, вчера в Одессе наблюдался транспортный коллапс. Водители маршруток отказались работать. Людям пришлось штурмовать трамваи и троллейбусы.

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Теги: Одесса, общественный транспорт, протесты, карантин
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Комментариев (7)
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ПродувКротов    19.03.2020, 13:57
Оценка:  +2
ПродувКротов
Странно, 20-й трамвай относительно полный ходит только рано утром и с 16 -00д о 18-00. А дальше там только сидячие места заняты, да и то процентов на 50.
Операторська    19.03.2020, 13:42
Оценка:  +7
Операторська
а де поліцаї і штрафи, затримані?
sjsdsa    19.03.2020, 13:57
Оценка:  -5
sjsdsa
пiд спiдницею у себе подивись, курица.
ПродувКротов    19.03.2020, 14:00
Оценка:  +2
ПродувКротов
Непонятно кто и куда утром ломится. В стране , благодаря клонам, уже давно все не работает. Кризис клоунской власти начался еще до вируса. Вирус только все усугубил.
Vixerunt    19.03.2020, 14:06
Оценка:  +2
Vixerunt
Ну если вы постоянно бухие и не ходите на работу то не надо переносить свои личные проблемы на масштабы страны; всё у нас работает и те кто хочет неплохо живёт.
ПродувКротов    19.03.2020, 14:10
Оценка:  +1
ПродувКротов
Vixerunt - где это у вас, в партийном комитете слуг коломойского ?
ПродувКротов    19.03.2020, 14:10
Оценка:  +1
ПродувКротов
Vixerunt - где это у вас, в партийном комитете слуг коломойского ?
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