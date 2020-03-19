Выбитые стекла, перекрытые пути: В Одессе проблемы с транспортом

Приморский город второй день страдает от транспортного апокалипсиса. У людей сдают нервы.

В четверг, 19 марта, в Одессе продолжаются проблемы с перевозкой пассажиров по внутригородским маршрутам на общественном транспорте. Водители маршрутных такси, трамваев и троллейбусов стараются соблюдать предписание властей не перевозить более 10 человек в салоне. Однако подобные действия водителей вызывают агрессию у пассажиров, пишет издание “Факты“.

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Так, в крупнейшем жилом массиве города — поселке Котовского — недовольные люди блокировали трамвайные пути, требуя везти всех, а не по 10 человек в вагоне. В трамвае № 10 возмущенные пассажиры даже выбили стекло, а в вагоне трамвая № 20 вообще угрожали водителю ножом.

Как отмечают в Одесском горсовете, подобные инциденты наблюдаются в наиболее отдаленных от центра районах города — Суворовском, Киевском, Малиновском.

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Из-за перекрытий общественный транспорт не ходит, на остановках скапливается большое количество людей. Как уточнили в мэрии, ситуация усугубляется тем, что на маршруты сегодня вышло очень мало автобусов.

В салон набивается много пассажиров, а водители не хотят платить штрафы по 17 тысяч гривен. Вчера такое уже было, — отметил представитель горсовета.

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На коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс“ сообщили, что вышеназванные протесты вспыхивают практически повсюду.

Одни специально идут по трамвайным путям, не пропуская вагоны. Другие входят в салоны, где уже есть 10 пассажиров, и не хотят выходить. В итоге транспорт стоит, а протестующие говорят, мол, не поедет никто, раз нас не пускают, — говорят в транспортном ведомстве.

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Отмечается, что на остановках общественного транспорта сейчас находятся сотрудники безопасности указанного КП, которые проводят разъяснительную работу с пассажирами. Однако это пока практически ничего не дает.

Напомним, вчера в Одессе наблюдался транспортный коллапс. Водители маршруток отказались работать. Людям пришлось штурмовать трамваи и троллейбусы.

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