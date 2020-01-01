"Несгибаемый дух свободы": Зеленский поздравил Лину Костенко с юбилеем

Сегодня великой поэтессе исполняется 90 лет.

Президент Владимир Зеленский поздравил с 90-летием поэтессу Лину Костенко. Текст поздравления появился на персональной Фейсбук-странице Зеленского.

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“Для миллионов украинцев Ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой Вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает Ваши стихи, появляются крылья“, - говорится в поздравлении.

Президент Зеленский отметил, что Лина Васильевна всегда отказывается от любых государственных званий и наград.

Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью. Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за каждую Вашу строку! – резюмировал глава государства.

Напомним, президент Зеленский рассказал об эвакуации украинцев из-за рубежа в связи с COVID-19. Он подчеркнул незаконность увольнений во время карантина, анонсировал дополнительные выплаты пенсионерам, а также запретил выселение студентов из общежитий.

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