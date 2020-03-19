"Лишние": В Сумах женщину вытолкали из троллейбуса за превышение лимита

Видео попало в сеть.

В Сумах в одном из троллейбусов произошла стычка из-за введенных ограничений для общественного транспорта во время карантина в Украине. Женщину отказались пускать в общественный транспорт. Видео опубликовал сайт 0542.ua.

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На кадрах видно, как женщина ругается с кондуктором и просит впустить её в транспорт. Проход преграждают пассажиры.

В конечном итоге пассажиры вытолкнули мужчину и женщину из транспорта.

Отметим, что пассажиры, которые прорывались в троллейбус, были без медицинских масок, что является нарушением.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлян без маски не будут пускать в общественный транспорт. Воспользоваться троллейбусами, трамваями и автобусами смогут лишь пассажиры в медицинских масках.

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