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"Лишние": В Сумах женщину вытолкали из троллейбуса за превышение лимита

Комментариев: 7
Видео попало в сеть.
Женщину вытолкнули из троллейбуса
Женщину вытолкнули из троллейбуса
Скриншот

В Сумах в одном из троллейбусов произошла стычка из-за введенных ограничений для общественного транспорта во время карантина в Украине. Женщину отказались пускать в общественный транспорт. Видео опубликовал сайт 0542.ua

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На кадрах видно, как женщина ругается с кондуктором и просит впустить её в транспорт. Проход преграждают пассажиры.

В конечном итоге пассажиры вытолкнули мужчину и женщину из транспорта.

Отметим, что пассажиры, которые прорывались в троллейбус, были без медицинских масок, что является нарушением.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлян без маски не будут пускать в общественный транспорт. Воспользоваться троллейбусами, трамваями и автобусами смогут лишь пассажиры в медицинских масках. 

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Теги: Сумы, Троллейбус, Пассажиры, Карантин, Лимит
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Комментариев (8)
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Boxerogos    19.03.2020, 15:46
Оценка:  0
Boxerogos
Праздник идиотизма во время чумы продолжается!)))))))))))
Мыкола    19.03.2020, 15:08
Оценка:  -7
Мыкола
Идиотизм власти превращает украинцев в безмозглое стадо, готовое затоптать любого, кто будет в этом стаде лишний !
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 15:04
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Внимание, ватные тролли! Бессмертный ботополк антибеса орудует на бигмире. Читать их высеры бессмысленно, так как это проплаченные рашкой боты, которые пишут сотни дешевых комментов Русские фашисты очень хорошо подготовлены, не ведитесь
Boxerogos    19.03.2020, 15:50
Оценка:  0
Boxerogos
Хорошо,антибес,не будем вестись.Ты главное ещё поскачи по своим аккаунтам и сам себе нарисуй ещё больше плюсов.Типа тебе все верят.И всё будет зашибись!))))))))))))))
Viksy27    19.03.2020, 14:55
Оценка:  -4
Viksy27
Короче ездить будут только те, кто успел сесть в начале маршрута.
ПродувКротов    19.03.2020, 14:55
Оценка:  +4
ПродувКротов
Чем оставшаяся недовольна ? Ей жизнь сохранили, не дав прокатится в вирусном троллейбусе.
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 14:54
Оценка:  -5
СумноЗаУкраїну
У самому тролейбусі вже знаходилось значно більше ніж 20 пасажирів і майже всі вони були без масок.Це хіба не порушення?
ИИИИИИИИИИ    19.03.2020, 14:38
Оценка:  -7
ИИИИИИИИИИ
Дикари...
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