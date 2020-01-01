У троих украинцев, вернувшихся из Египта, заподозрили коронавирус

Появились новые данные касательно ситуации в Украине.

В Донецкой области двух женщин и ребенка, которые недавно вернулись отдыха в Египте, госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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Об этом сообщил на брифинге представитель Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

По словам чиновника, за минувшие сутки в инфекционную больницу Константиновки экстренно доставили женщину и ребенка, которые вернулись из Египта. В больницу Мирнограда попала женщина с признаками острой респираторной инфекции, которая отдыхала в том же Египте.

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На данный момент за пациентами наблюдают медики. Их анализы отправили в Киев на экспертизу. Точного подтверждения коронавируса пока нет.

Также Педенко отметил, что подозрение на коронавирус у госпитализированных ранее троих жителей Мариуполя не подтвердилось. Также отрицательный результат на COVID-19 у троих пациентов из Краматорска.

Напомним, жена нардепа Шахова заразилась коронавирусом. Известно, что нардеп заразил свою супругу.

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