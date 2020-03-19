Ученые: Вирус SARS-CoV-2 имеет природное происхождение, а не лабораторное

Опубликованы данные исследования о коронавирусе.

Анализ структуры коронавируса показал, что вирус появился в результате естественной эволюции. Вирус не был искусственно создан в лаборатории людьми. Об этом сообщает УП со ссылкой на Nature.

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“Сравнивая имеющиеся данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате природных процессов“, - заявил Кристиан Андерсен, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

Ученые обнаружили, что RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно влиять на молекулярную особенность клеток человека, а именно рецептор ACE2, который участвует в регуляции кровяного давления.

Белок SARS-CoV-2 был настолько эффективен для связывания клеток человека, что ученые пришли к выводу, что это результат природного происхождения, а не результат генной инженерии.

По словам ученых, естественную эволюцию вируса также подтверждает структура его молекул. Если бы кто-то пытался создать новый коронавирус как патоген, он бы создал его из основы вируса, который точно вызывает болезнь.

Напомним, ранее сообщалось, что Вирус SARS-CoV-2 сохраняется в воздухе не меньше 3 часов. На поверхностях вирус может оставаться до нескольких суток.

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