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Ученые: Вирус SARS-CoV-2 имеет природное происхождение, а не лабораторное

Комментариев: 3
Опубликованы данные исследования о коронавирусе.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

Анализ структуры коронавируса показал, что вирус появился в результате естественной эволюции. Вирус не был искусственно создан в лаборатории людьми. Об этом сообщает УП со ссылкой на Nature

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“Сравнивая имеющиеся данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате природных процессов“, - заявил Кристиан Андерсен, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

Ученые обнаружили, что RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно влиять на молекулярную особенность клеток человека, а именно рецептор ACE2, который участвует в регуляции кровяного давления.

Белок SARS-CoV-2 был настолько эффективен для связывания клеток человека, что ученые пришли к выводу, что это результат природного происхождения, а не результат генной инженерии.

По словам ученых, естественную эволюцию вируса также подтверждает структура его молекул. Если бы кто-то пытался создать новый коронавирус как патоген, он бы создал его из основы вируса, который точно вызывает болезнь.

Напомним, ранее сообщалось, что Вирус SARS-CoV-2 сохраняется в воздухе не меньше 3 часов. На поверхностях вирус может оставаться до нескольких суток. 

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Теги: Коронавирус, Исследование, Ученые
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Комментариев (3)
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vedavg    19.03.2020, 15:53
Оценка:  0
vedavg
Ага. И еще природа четко решила, где его распространить. Чем ей не угодил правительственный квартал в Иране или север Италии? Такая избирательность противоречит теории случайных процессов. Даже если вирус сам по себе появился, то уж точно не сам по себе распространился.
ПродувКротов    19.03.2020, 15:25
Оценка:  +7
ПродувКротов
Не вижу ничего природного в очагах распространения этого короновируса. Его разлили там, где на российская агентура творила свои грязные делишки. Милан- вотчина Берлускони, отмывания триллионов российской нефтедолларовой грязи. Австрия - отмывание российской триллионной зелени.
ПродувКротов    19.03.2020, 15:26
Оценка:  +6
ПродувКротов
Китай-Ухань - место где мылись российские триллионы нефтедолларов последнее время.
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