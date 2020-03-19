Под Львовом мужчина в баре изнасиловал девушку-сироту: его задержали

Полицейские установили личность мужчины и задержали его.

Сотрудники Нацполиции объявили подозрение мужчине, который избил и изнасиловал 18-летнюю жительницу Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовского управления Национальной полиции в Facebook.

Отмечается, что 17 февраля к копам обратилась девушка с заявлением. Она рассказала, что находилась в кафе-баре города Перемышляны Львовской области. Там пьяный мужчина сначала издевался над ней. Далее он совершил действия сексуального характера против воли девушки.

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Эта история наделала резонанса в СМИ и социальных сетях. 18-летняя жертва насилия - сирота.

Органы следствия установили личность насильника. Им оказался 27-летний местный житель. Спустя месяц, 18 марта, копы объявили ему подозрение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Уголовное дело открыто по части 1 статьи 152 УК Украины (изнасилование). Мужчине грозит тюремный срок от трех до пяти лет.

Напомним, под Львовом цинично изнасиловали и избили девушку-сироту. Девочку избили, изнасиловали и сняли все это на видео.

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