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Под Львовом мужчина в баре изнасиловал девушку-сироту: его задержали

Комментариев: 5
Полицейские установили личность мужчины и задержали его.
Пострадавшая девушка
Пострадавшая девушка
соцсети

Сотрудники Нацполиции объявили подозрение мужчине, который избил и изнасиловал 18-летнюю жительницу Ивано-Франковской области. 

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Об этом сообщила пресс-служба Львовского управления Национальной полиции в Facebook.

Отмечается, что 17 февраля к копам обратилась девушка с заявлением. Она рассказала, что находилась в кафе-баре города Перемышляны Львовской области. Там пьяный мужчина сначала издевался над ней. Далее он совершил действия сексуального характера против воли девушки.

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Эта история наделала резонанса в СМИ и социальных сетях. 18-летняя жертва насилия - сирота. 

Органы следствия установили личность насильника. Им оказался 27-летний местный житель. Спустя месяц, 18 марта, копы объявили ему подозрение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Уголовное дело открыто по части 1 статьи 152 УК Украины (изнасилование). Мужчине грозит тюремный срок от трех до пяти лет.

Напомним, под Львовом цинично изнасиловали и избили девушку-сироту. Девочку избили, изнасиловали и сняли все это на видео.

 

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Теги: изнасилование, сирота, полиция
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Комментариев (5)
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БРОКЕР2020    19.03.2020, 15:42
Оценка:  +2
БРОКЕР2020
пинки999
ну ты в курсе куда тебе идти и что с0сать, ордынская бл@дь
pinky999    19.03.2020, 15:46
Оценка:  -2
pinky999
Правда в глазки колит?
pinky999    19.03.2020, 15:17
Оценка:  -11
pinky999
100% русские диверсанты, больше некому, не могут же это быть актывысты, пацриоты или ветераны...
steexx    19.03.2020, 15:44
Оценка:  +1
steexx
как видно из статьи и из твоего коммента, дибилов здесь хватает и без русских диверсантов
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 15:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 pinky999

А что, всех потомком чекистов и красноармейцев уже уничтожили?
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