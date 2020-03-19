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В пятницу-субботу маски появятся в аптеках – Минздрав

Комментариев: 5
Главный санврач Украины обещает ликвидацию дефицита в ближайшие дни.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
кадр из видео

Медицинские маски перестанут быть дефицитом в аптеках уже в ближайшие дни. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Чиновник отметил, что закупки необходимых медицинских изделий на этой неделе были выведены из-под закона о государственных закупках. Это позволяет покупать необходимые товары очень быстро и без тендеров.

Теперь вопрос в том, что мы встретились с глобальным дефицитом некоторых средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И правительство приняло жесткие ограничения: запрет экспорта и реэкспорта с территории Украины как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты, - сказал он.

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Также правительство договорилось с отечественными производителями о ликвидации дефицита.

В ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства, - заявил Ляшко.

Брифинг Виктора Ляшко. Комментарий о масках с 9:35:

Напомним, Киев получил 62 тысячи масок, еще 100 тысяч будут позже. В первую очередь маски получат предприятия критической инфраструктуры города.

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Теги: маски, Виктор Ляшко, Минздрав, карантин, коронавирус
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Комментариев (5)
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ЗаелоПластинку    19.03.2020, 15:19
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
barakuda*777    19.03.2020, 15:14
Оценка:  0
barakuda*777
Купив три маски пакет в подарок "чёрный"
ПродувКротов    19.03.2020, 15:05
Оценка:  +11
ПродувКротов
Это не дефицит, это предательство. Имена клоунов , нажившихся на вывозе из страны масок объявите народу. Народ должен знать своих уродов.
МаксимУм    19.03.2020, 15:10
Оценка:  +8
МаксимУм
потрошенко вывез в Испанию.
ПродувКротов    19.03.2020, 15:30
Оценка:  +3
ПродувКротов
Разве сейчас Порошенко президент ? Маски пропали со складов ДХ месяц назад. причем Порошенко к клоунской власти ? Порошенко привез из ЕС 1,0 миллион тестов на короновирус, купленных за свои деньги. А сколько тестов за свои деньги приобрел долларовый мультимиллионер ЗЕ ? Ни одного, а почему так?
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