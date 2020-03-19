В пятницу-субботу маски появятся в аптеках – Минздрав
Медицинские маски перестанут быть дефицитом в аптеках уже в ближайшие дни. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Чиновник отметил, что закупки необходимых медицинских изделий на этой неделе были выведены из-под закона о государственных закупках. Это позволяет покупать необходимые товары очень быстро и без тендеров.
Теперь вопрос в том, что мы встретились с глобальным дефицитом некоторых средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И правительство приняло жесткие ограничения: запрет экспорта и реэкспорта с территории Украины как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты, - сказал он.
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Также правительство договорилось с отечественными производителями о ликвидации дефицита.
В ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства, - заявил Ляшко.
Брифинг Виктора Ляшко. Комментарий о масках с 9:35:
Напомним, Киев получил 62 тысячи масок, еще 100 тысяч будут позже. В первую очередь маски получат предприятия критической инфраструктуры города.
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