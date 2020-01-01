COVID-19: Госпитализированы супруги, которые общались с умершей

Супруги лечились самостоятельно и не сообщили врачам.

В Житомирской области госпитализировали семейную пару, которая контактировала с умершей от коронавируса 71-летней женщиной. Они не обращались за помощью и лечились самостоятельно. Об этом сообщил директор управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, пишет Цензор.НЕТ.

Читай также: “Только самоизоляция”: в МОЗ заявили о новой волне коронавируса

"Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - отметил чиновник.



Суслик рассказал, что мужчину 1960 года рождения и женщину 1962 года рождения госпитализировали в Коростышевскую центральную районную больницу. Там из проверят на коронавирус.



Напомним,у троих украинцев, вернувшихся из Египта, заподозрили коронавирус.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.