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COVID-19: Госпитализированы супруги, которые общались с умершей

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Супруги лечились самостоятельно и не сообщили врачам.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Из открытых источников

В Житомирской области госпитализировали семейную пару, которая контактировала с умершей от коронавируса 71-летней женщиной. Они не обращались за помощью и лечились самостоятельно. Об этом сообщил директор управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, пишет Цензор.НЕТ.

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"Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - отметил чиновник.

Суслик рассказал, что мужчину 1960 года рождения и женщину 1962 года рождения госпитализировали в Коростышевскую центральную районную больницу. Там из проверят на коронавирус.

Напомним,у троих украинцев, вернувшихся из Египта, заподозрили коронавирус.

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