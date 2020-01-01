В Житомире первый зараженный коронавирусом: мужчина вернулся из Австрии

Диагноз подтвердили медики.

В Житомире зафиксирован первый случай заражения смертельным коронавирусом COVID-19. Проведено тестирование, инфицирование подтверждено лабораторно.

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Об этом написал мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

Также градоначальник записал краткое видео, в котором рассказал некоторые детали о первом зараженном жителе города.

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По предварительной информации, коронавирус найден у 56-летнего жителя Житомира. Также известно, что он недавно вернулся из Австрии. Заражение подтверждено лабораторно. Состояние заболевшего оценивается как нормальное.

Напомним, госпитализированы супруги, которые общались с умершей. Супруги лечились самостоятельно и не сообщили врачам.

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