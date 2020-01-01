В Ужгороде полностью останавливают работу общественного транспорта

С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта.

Ужгородский городской совет принял решение приостановить работу общественного транспорта с пятницы, 20 марта. Таким образом местные власти надеются предотвратить массовые заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на горсовет Ужгорода.

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"Как неоднократно отмечается, эффективным средством уберечься от заражения коронавирусом является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5-2 метров. Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят", - сообщили в горсовете.



Всем предприятиям, учреждениям и организациям поручили обеспечить проезд сотрудников на работу автобусами в режиме спецперевозок автобусами.



С сегодняшнего дня по Ужгороду будут ездить авто с громкоговорителями, которые будут предупреждать местных жителей об угрозах COVID-19 и карантинных мерах.



Напомним, в Житомирской области госпитализированы супруги, которые общались с умершей от коронавируса.

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