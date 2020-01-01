В Ивано-Франковской области 12 человек с подозрением на вирус COVID-19

Анализы отправлены в Киев на подтверждение.

На сегодняшний день в Ивано-Франковской области зафиксировано 12 подозрений на коронавирус. Анализы людей отправлены в Киев на подтверждение. Об этом на брифинге сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, передает УНИАН.

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Так, по его словам, по состоянию на 14 часов 19 марта, в Ивано-Франковской области зафиксировали 12 случаев с подозрением на коронавирус, врачи ожидают результаты анализов, которые были отправлены в Киев на подтверждение.

Федоров отметил, что до конца дня также должны быть готовы результаты анализов на коронавирус 56-летней женщины, которая умерла 17 марта в областной инфекционной больнице.

В настоящее время в Киевском лабораторном центре еще происходят исследования биоматериалов. К концу дня мы проинформируем жителей Прикарпатья о результатах, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус. Врачи рассказали, что женщина попала в больницу после трех дней болезни по направлению терапевта. Заграницей женщина не была.

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