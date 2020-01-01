В Украине еще два случая COVID-19; всего их уже 18 – Минздрав

Один случай подтвержден в Житомире, второй – в Киеве.

В Украине официально подтверждено два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале “Короновирус-Инфо“.

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“Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 (два) новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один – в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение“, - говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент в Украине зафиксировано в общей сложности 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них два случая оказались летальными.

Напомним, ранее сегодня мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook сообщил о первом больном коронавирусом в городе. Проведено тестирование, инфицирование подтверждено лабораторно.

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